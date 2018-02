Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing konnte am aktuellen Rand unerwartet deutlich zulegen, so die Analysten der NORD LB.



Mit fast 60 Punkten werde fast schon wieder eine gefährliche Euphorie angezeigt. Wichtig sei zudem, dass die Komponenten "Employment" und "Prices Paid" jeweils über die Marke von 60 Zählern hätten springen können. Damit bleibe die US-Notenbank bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik eindeutig unter Zugzwang. Diese Nachricht spreche gegen das Szenario von nur zwei FED-Zinsanhebungen in 2018, was negativ für den Anleihemarkt und positiv für die US-Währung sei. (05.02.2018/ac/a/m)





