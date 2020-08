Die Arbeitsmarktkomponente habe im Juli ebenfalls etwas zulegen können. Mit 44,3 Zählern schienen die befragten Unternehmen aber noch immer eher auf eine Reduktion von Personalkosten zu fokussieren. Immerhin rücke die "magische" Marke von 50 Punkten auch bei diesem Sub-Index Schritt für Schritt ins Blickfeld.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing sei am aktuellen Rand weiter auf nun 53,2 Punkte angezogen. Damit würden höhere Einkaufspreise der befragten Firmen signalisiert. Mit Blick auf die US-Industrie spiele zur Erklärung dieser Bewegung sicherlich auch eine Rolle, dass sich der WTI-Ölpreis inzwischen um die Marke von USD pro Barrel pendele.



Die Analysten der NORD LB würden auch den weiteren leichten Rückgang des Sub-Indexes Lieferungen positiv bewerten wollen. Rein numerisch habe diese Bewegung den Headline-Index zwar leicht belastet, die Problematik der durch die Krise gestressten Lieferketten scheine nun aber sukzessive abzuklingen. Wie auch schon im Vormonat handele sich hier also sozusagen um eine "positive negative Nachricht".



Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden zwar grundsätzlich Hinweise auf eine Besserung der Lage sehen. Viele Einkaufsmanager würden allerdings betonen, dass die aktuell zu beobachtende große Unsicherheit ihre Entscheidungen deutlich erschwere. So werde von den Firmen vor allem auch auf ein erhöhtes Prognoserisiko hingewiesen.



Fazit: Der ISM PMI Manufacturing habe im Berichtsmonat Juli weiter auf nun 54,2 Punkte zulegen können. Die wichtigen Unterkomponenten Produktion und Aufträge würden inzwischen wieder oberhalb von 60 Punkten notieren. Eine nachhaltige Besserung beim Sub-Index Beschäftigung stehe aber noch aus. In der Summe dürften die Angaben aber doch positiv zu bewerten sein. Die Zahlen seien damit also stützend für den globalen Aktienmarkt und würden auch dem US-Dollar helfen. (04.08.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind am Montag aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB.Im Berichtsmonat Juli habe dieser wichtige Stimmungsindikator weiter zugelegt. Die Zeitreihe könne sich mit beachtlichen 54,2 Punkten inzwischen also recht klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten. Folglich werde nach mechanistischer Lesart auch am aktuellen Rand eindeutig Wachstum angezeigt. Die in einigen Bundessaaten zu beobachteten "Rückschritte" bei der Lockerung des "Lockdowns", die beim Kampf gegen das Coronavirus im Juli umgesetzt worden seien, hätten somit zumindest bisher zu keinen Belastungen der ökonomischen Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der US-Ökonomie geführt.Der genauere Blick auf die Details der heute gemeldeten Zahlen zeige einen weiteren Zuwachs der Produktionskomponente des ISM PMI Manufacturing, welcher diesen wichtigen Sub-Index im Juli über die Marke von 60 Zählern habe steigen lassen. Der von der US-Industrie tatsächlich realisierte Output habe am aktuellen Rand folglich klar anziehen können. Dies sei eine positive Überraschung; die heutige Stärke sei aber natürlich auch - um nicht zu sagen vor allem - ein Resultat der ausgeprägten Schwäche in den Monaten April und Mai.