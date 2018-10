Dazu passe, dass auch die Beschäftigungskomponente des ISM PMI Manufacturing Berichtsmonat im September leicht auf nun 58,8 Zähler habe steigen können. Die befragten Unternehmen würden also einen weiterhin sehr ausgeprägten Beschäftigungsaufbau diagnostizieren, was mit dem Bild einer realisierten Produktionsausweitung sehr gut kompatibel sei.



Die Auftragskomponente, die einen leichten Vorlauf zum Headline-Index zu haben scheine, präsentiere sich am aktuellen Rand zwar rückläufig, könne sich aber im September immerhin oberhalb von 60 Zählern halten. Die Order-Bücher der US-Industrieunternehmen würden sich somit auch weiterhin ziemlich schnell füllen. Dies möge schon ein Grund für die Firmen sein, mit etwas Optimismus in die nähere Zukunft zu blicken.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing sei am aktuellen Rand etwas deutlicher auf nun 66,9 Punkte zurückgegangen. Damit würden die Einkaufspreise der befragten US-Industrieunternehmen zwar weiter ansteigen, die Dynamik des Anziehens der Kosten scheine sich aber im September spürbar abzuschwächen. Dies sei nicht notwendigerweise eine negative Nachricht für die US-Wirtschaft - eher im Gegenteil!



Die an der Umfrage teilnehmenden Firmen hätten zudem verbal Sorgen bezüglich möglicher Kapazitätsengpässe geäußert. In diesem Kontext sei auch der Mangel an geeignetem Personal für einige Branchen ein durchaus wichtiges Problem. Zudem habe es Hinweise auf dämpfende Effekte durch die Unsicherheit bezüglich der weiteren US-Handelspolitik gegeben. An dieser Stelle möge die inzwischen erfolgte Einigung auf eine NAFTA-Nachfolgelösung mit Kanada zumindest etwas helfen. Aus dieser Perspektive betrachtet könnte in der näheren Zukunft also sogar wieder mit einer Stimmungsverbesserung gerechnet werden.



Der ISM PMI Manufacturing präsentiere sich im September zwar etwas schwächer, zeige aber weiterhin klar Wachstum an. Der wichtige Stimmungsindikator liefere damit noch immer keinerlei Hinweise auf eine bevorstehende Rezession in den USA - und relativiere somit die momentan Konjunkturpessimismus verbreitende Aussage der flachen US-Zinsstrukturkurve! (Ausgabe vom 01.10.2018) (02.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind heute aktuelle Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemacht worden, so die Analysten der Nord LB.Der von den Akteuren an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator habe sich im Berichtsmonat September erwartungsgemäß nicht weiter verbessern können. Angesichts des im August erreichten hohen Niveaus sei dieses Faktum allerdings wirklich keine negative Nachricht. In der Tat habe es zuletzt sogar gewisse Bedenken bezüglich einer bereits gefährlich euphorischen Stimmung in der US-Industrie gegeben.Am aktuellen Rand sei nun ein Wert von 59,8 Punkten gemeldet worden. Damit würden die an der Befragung teilnehmenden Unternehmen weiterhin ein starkes Wachstum der ökonomischen Aktivität diagnostizieren. Allerdings habe sich die Dynamik der Aufwärtsbewegung mittlerweile etwas reduziert, was aber - wie bereits angedeutet - nicht unbedingt negativ sein müsse.