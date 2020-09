Die Arbeitsmarktkomponente sei im August zwar auch wieder angestiegen, notiere aber mit 46,4 Zählern weiterhin unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten. Angesichts des inzwischen bei der Produktionskomponente erreichten Niveaus möge diese Nachricht als Wermutstropfen interpretiert werden. Ganz offensichtlich bleibe die Kostenkontrolle in den Personalabteilungen der US-Industrieunternehmen angesichts der weiterhin vorhandenen Unsicherheit von zentraler Bedeutung. Die Rückmeldungen der Firmen würden aber auch zeigen, dass die Restriktionen durch die Notwendigkeit zum Social Distancing teilweise als Faktor anzusehen seien, der den Bedarf an Arbeitskräften in der Industrie dämpfe.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing habe am aktuellen Rand weiter zugelegt. Mit 59,5 Punkten würden inzwischen stark anziehende Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt. Der WTI-Ölpreis notiere eben nicht mehr in Sichtweite der Marke von 0.



Den Anstieg des Sub-Index Lieferungen würden die Analysten der Nord LB am aktuellen Rand nicht negativ bewerten wollen. Die Probleme mit den durch die Krise gestressten Lieferketten scheinen inzwischen weitgehend abgeklungen zu sein und der Anstieg der Komponenten Auftragseingang und Produktion legt unserer Auffassung nach eine positive Bewertung der Zahlen zu den Lieferungen nahe, so die Analysten der Nord LB weiter.



Den verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer folgend bleibe Covid-19 zwar ein belastender Faktor, aus vielen Bereichen der US-Industrie kämen aber inzwischen positive Rückmeldungen zum Geschäftsverlauf. Dabei scheine vor allem die erhöhte Binnennachfrage vielen US-Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu helfen. Im Sektor Chemie würden sich die Hinweise mehren, dass die Produktion aktuell kaum mehr mithalten könne.



Der ISM PMI Manufacturing habe im August weiter anziehen können und notiere nun bei erfreulichen 56,0 Punkten. Die US-Wirtschaft scheine sich immer nachhaltiger von der Coronvirus-Krise zu erholen. Die Stärke der Unterkomponenten Aufträge macht den Analysten der Nord LB in der Tat Hoffnung. Die Zahlen vom Dienstag seien stützend für den globalen Aktienmarkt. Sie würden zudem dem zuletzt gebeutelten US-Dollar helfen. (Ausgabe vom 01.09.2020) (02.09.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Im August habe sich dieser sehr populäre Stimmungsindikator für die Industrie der größten nordamerikanischen Volkswirtschaft weiter verbessern können. Die Zeitreihe habe auf 56,0 Punkte zugelegt. Damit habe sich der ISM PMI Manufacturing inzwischen sehr klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern stabilisiert. Diese Angaben seien ohne jeden Zweifel eine positive Überraschung. Die steigenden Infektionszahlen mit dem neuen Coronavirus hätten im August folglich zu keinen Belastungen der ökonomischen Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe der US-Ökonomie geführt.Die Produktionskomponente des ISM PMI Manufacturing habe im August auf sehr beachtliche 63,3 Zähler zugelegt. Der tatsächlich von der US-Industrie realisierte Output habe sich also mit einer fast schon erstaunlichen Dynamik weiter erhöht, was zweifellos als positive Überraschung zu werten sei.