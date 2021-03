Die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente habe am aktuellen Rand auf ebenfalls sehr erfreuliche 64,8 Zähler angezogen. Die befragten Firmen könnten somit in sich sehr schnell füllende Order-Bücher blicken. Dies sei ebenfalls erfreulich.



Die Preiskomponente habe im Februar auf beachtliche 86,0 Punkte zugelegt und deute damit stark steigende Einkaufspreise bei den Industrieunternehmen in den USA an. Im Normalfall wäre dies wohl allenfalls ein dezenter Warnhinweis an die Märkte, dass das Thema Inflation nicht völlig aus dem Blick verloren werden sollte. Angesichts der momentanen Stimmung bei den Rentenhändlern, die beginnen würden, sich zunehmend größere Sorgen bezüglich möglicher Inflationsgefahren in den Vereinigten Staaten zu machen, möge die Marktrelevanz der Prices-Paid-Zeitreihe des ISM PMI Manufacturing momentan aber vielleicht doch höher sein. In jedem Fall trage die aktuelle Entwicklung zur Nervosität an den Finanzmärkten bei.



Die Arbeitsmarktkomponente habe im Berichtsmonat Februar immerhin auf 54,4 Punkte zulegen können. Ganz offenkundig würden die befragten Firmen zunehmend neues Personal suchen. Dies sei natürlich eine gute Nachricht für den US-Arbeitsmarkt.



Die verbalen Rückmeldungen der Einkaufsmanager in der US-Industrie würden zumindest in manchen Branchen bereits auf eine Knappheit an qualifiziertem Personal hindeuten. Zudem werde generell ein Mangel an Vorprodukten diagnostiziert, was offenbar in vielen Bereichen zu klar steigenden Preisen führe. Diese Anmerkungen seien natürlich keinesfalls geeignet, um die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt zu dämpfen.



Der ISM PMI Manufacturing deute ein signifikantes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie an. Zudem habe die Preiskomponente weiter zulegen können. Diese Nachrichten seien offenkundig nicht geeignet, die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt zu dämpfen. Immerhin seien die Renditen von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren nach der Meldung der Zahlen nicht deutlich angezogen, was ein Hinweis darauf sein könne, dass das Fixed-Income-Segment schon eine Menge an Ungemach an der makroökonomischen Preisfront einpreise. (Ausgabe vom 01.03.2021) (02.03.2021/ac/a/m)





