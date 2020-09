Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im August von 54,2 Punkten auf 56,0 Punkte etwas stärker als erwartet angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Zwar steige die Anzahl der Konjunkturindikatoren, die eine V-mäßige Erholung anzeigen würden, derzeit an. Gleichwohl gelte dies nicht für die Gesamtwirtschaft. Insbesondere die Erholung am Arbeitsmarkt sei hierfür nicht ausreichend stark.Der Wahlkampf sei in seine heiße Phase getreten. Hätten bislang die Demokraten deutlich vorne gelegen, hätten in den vergangenen Wochen die Republikaner aufholen können. (Ausgabe vom 01.09.2020) (02.09.2020/ac/a/m)