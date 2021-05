Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im April von 64,7 Punkten auf 60,7 Punkte gefallen, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator deute eine gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von etwa 5% an.



Die persönlichen Einnahmen seien aufgrund von Fiskalhilfen im März überaus kräftig angestiegen. Allerdings sei von diesen nur ein relativ geringer Teil in den Konsum geflossen. Daher werde vermutlich auch der zu erwartende negative Rückpralleffekt eher gering ausfallen. (03.05.2021/ac/a/m)



