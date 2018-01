In den Vereinigten Staaten würden jetzt alle Funktionen des Bundes ruhen, die nicht von zentraler Bedeutung seien. Die damit nicht mehr benötigten Staatsdiener der Zentralregierung könnten folglich in Zwangsurlaub geschickt werden, um die Ausgaben der öffentlichen Hand zu verringern.



Somit würden zum Beispiel Nationalparks und Denkmäler geschlossen bleiben. Teilweise werde es Sonderregelungen geben. So habe der Bundesstaat New York inzwischen Mittel für die Öffnung der Freiheitsstatue bereitgestellt. Wichtige Bereiche - insbesondere das Militär und die Bundespolizei - seien in jedem Fall weiterhin aktiv; das Pentagon werde allerdings viele zivile Mitarbeiter in Urlaub schicken. Außerhalb der zentralen Bereiche der Bundesverwaltung sei mit einem deutlich eingeschränkteren Angebot an öffentlichen Leistungen zu rechnen. Der "Shutdown" könne entsprechend auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung von Zahlen im Rahmen der staatlichen Statistik haben.



Signifikant dämpfende ökonomische Effekte sollte die Haushaltssperre zunächst nicht haben. Die Finanzmärkte scheinen in der Tat auf eine schnelle Lösung des Problems zu hoffen, so die Analysten der Nord LB. Dann wäre der "Government Shutdown" wirtschaftlich unproblematisch. In diese Richtung würden auch die jüngsten Erfahrungen mit Stillständen des US-Staates deuten.



Mit Blick auf eine Einigung könnte der jüngste politische Zwist zwischen Demokraten und Republikanern schon zu einem Problem werden. Der Druck auf die in Washington handelnden Personen werde aber zunehmend wachsen. Insofern könne es durchaus kurzfristig noch zu einer Einigung kommen. Auch unter den Republikanern gebe es allerdings unterschiedliche Meinungen. Vor allem einige "Deficit-Hawks" im Senat sprächen sich offenbar gegen kurzfristige Übergangslösungen aus und würden eine strategische Finanzplanung fordern.



Nach Auffassung der Analysten der Nord LB haben die Börsen den "Government Shutdown" in den USA nicht erwartet. Inzwischen scheinen die Anleger auf eine zügige Einigung zwischen Republikanern und Demokraten zu hoffen, so die Analysten der Nord LB. Bei der Suche nach einer Lösung werde der Druck auf alle Beteiligte nun mit dem ersten Werktag unter dem "Regime" der Haushaltssperre wachsen. Sollte der "Shutdown" wirklich von kurzer Dauer sein, sei nicht mit signifikanten negativen Effekten auf die nordamerikanische Makroökonomie zu rechnen. (22.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Erfolg bei der Verabschiedung der Steuerreform rückt das Thema Staatfinanzierung in den USA mit dem "Government Shutdown" nun wieder stärker auf die Agenda der Finanzmärkte, so Tobias Basse von der Nord LB.Die Anleger scheinen grundsätzlich mit einer Einigung im Senat gerechnet zu haben, welche dann das akute Problem mit den US-Staatsfinanzen zumindest für eine gewisse Zeit geheilt hätte, so die Analysten der Nord LB. Dazu sei es nun nicht gekommen. Ein Übergangshaushalt, der Mittel für weitere vier Wochen eingeplant hätte, habe im Senat in der Tat nicht die erforderliche Mehrheit finden können. Somit hätten in Washington konkrete Maßnahmen zur Generierung von Einsparungen umgesetzt werden müssen - es sei also zum "Shutdown" gekommen.Noch habe der Stillstand des Staates in den USA wohl kaum ökonomische Aktivität gekostet. Aufgrund des Wochenendes sollte die Bevölkerung bisher kaum größere Belastungen gespürt haben. Insofern sei auch der Handlungsdruck auf die US-Politik wohl eher begrenzt gewesen. Dies werde sich nun mit dem ersten Werktag unter dem "Regime" der Haushaltssperre ändern.