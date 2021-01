Bonn (www.aktiencheck.de) - Die in den USA kurz vor Weihnachten beschlossenen neuen Einkommenshilfen tragen bereits maßgeblich zur Stützung des Konsums bei, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Über so genannte Stimulus-Schecks in Höhe von jeweils bis zu 600 US-Dollar seien den privaten Haushalten Anfang Januar insgesamt 112 Milliarden US-Dollar zugeflossen. Aktuelle Statistiken zu Kreditkartenzahlungen würden zeigen, dass Empfänger staatlicher Geldleistungen in der ersten Woche des neuen Jahres im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr ausgegeben hätten. Der Konsum der US-Haushalte ohne Stimulus-Schecks sei dagegen konstant geblieben. Anders als im Zuge der ersten Einkommenshilfen im Frühjahr 2020 werde das Geld nicht mehr überwiegend für Elektronik ausgegeben, sondern fließe in stärkerem Maße in Bekleidung und in andere Produkte. Die Spendierfreudigkeit der US-Haushalte bestärke Ulrich Stephan von Postbank Research in seiner Einschätzung, dass zyklische Konsumaktien in diesem Jahr aufholen könnten - zumal unter US-Präsident Joe Biden weitere Stimulus-Schecks in noch größerem Umfang folgen sollten. (19.01.2021/ac/a/m)





