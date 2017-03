Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Februar war der Beschäftigungsaufbau in den USA mit 235.000 Stellen erneut verhältnismäßig kräftig, so die Analysten der DekaBank.Die Entwicklungen der einzelnen Wirtschaftszweige würden die Vermutung bestätigen, dass die ungewöhnlich günstigen Witterungsbedingungen den Beschäftigungsaufbau nach oben verzerrt hätten.Mit diesem insgesamt guten Arbeitsmarktbericht gebe es keinerlei Zweifel mehr, dass die FED in der kommenden Woche die Leitzinsen erneut anheben werde. (10.03.2017/ac/a/m)