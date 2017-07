Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA konnten die Baubeginne und Baugenehmigungen im Juni im Monatsvergleich wieder zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit annualisiert 1,215 Mio. Einheiten bzw. 1,25 Mio. Einheiten seien zwar die Konsenserwartungen (1,155 Mio. Einheiten bzw. 1,200 Mio. Einheiten) überboten worden. Beide Zeitreihen würden aber nicht die jeweiligen Durchschnittsniveaus aus dem 1. Quartal 2017 übertreffen. Daher seien von der BIP-Baukomponente im 2. Quartal 2007 wohl keine signifikanten Wachstumsimpulse zu erwarten. Die erste offizielle Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im Zeitraum von April bis Juni erfolge am 28. Juli. (20.07.2017/ac/a/m)





