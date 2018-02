Hannover (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag schoss der Dow Jones Industrial Average oberhalb der Marke von 24.000 Punkten; der S&P 500 ging bei 2.619,55 Zählern aus dem Handel, so die Analysten der Nord LB.Ganz offensichtlich würden nun nach der jüngsten Schwächephase Schnäppchenjäger durch die niedrigen Preise der Dividendenpapiere angezogen. Fundamental würden sich die Aktienmärkte nach dem regelrechten Einbruch der Kurse mittlerweile in der Tat attraktiver präsentieren. So notiere die Dividendenrendite des S&P 500 auf Basis der Konsensdividendenschätzung für das Jahr 2018 nun wieder knapp oberhalb von 2,00%. Die erfreuliche Lage der US-Wirtschaft spreche offenkundig weiterhin für den Aktienmarkt. Die inzwischen wieder höheren Risikoprämien würden Dividendenpapiere generell gesprochen für Investoren attraktiver erscheinen lassen. Damit seien die Zinssorgen zuletzt wieder etwas in den Hintergrund getreten.In diesem Kontext werde man im Laufe der Woche mit besonderem Interesse auf die Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen blicken müssen. Der Verbraucher sei schließlich die verlässlich tragende Säule des Aufschwungs im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die vergangene Woche sei eine der verlustreichsten für die asiatischen Märkte seit dem Aktiencrash in China Anfang 2016 gewesen. Insbesondere Hong Kong, Shanghai und Shenzen hätten Federn lassen müssen. Nachdem sich die US-Börsen am Freitag jedoch gefangen hätten, hätten sich die asiatischen Märkte heute beruhigt, es habe das positive Vorzeichen dominiert. (Ausgabe vom 12.02.2018) (13.02.2018/ac/a/m)