Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen präsentierten sich nach der Schwäche im September nun im Oktober wieder stabiler mit einem Anstieg um 0,3% M/M, berichten die Analysten der Nord LB.



Erfreulich sei auch das Plus bei der Kontrollgruppe um ebenfalls 0,3% M/M, welche in die Berechnung zum BIP-Wachstum einfließe. Somit könne der Start ins 4. Quartal als gelungen bezeichnet werden. Angesichts der deutlichen Zuwächse in den Monaten März bis August sei das September-Minus zudem nun im Nachhinein eher als "Ausrutscher" anzusehen. Die privaten Haushalte in den USA scheinen damit wieder auf den (tugendhaften) Pfad der Konsumfreude zurückgekehrt zu sein - die Portemonnaies wurden wieder stärker geöffnet, so die Analysten der Nord LB. (Ausgabe vom 15.11.2019) (18.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.