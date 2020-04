Hannover (www.aktiencheck.de) - Von miserablen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA musste ausgegangen werden - und so kam es dann auch, so die Analysten der Nord LB.



Die notwendig gewordenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hätten die Einzelhandelsumsätze bereits im März um 8,7% M/M einbrechen lassen. Bemerkenswerterweise habe aber die für die Berechnung des BIPs wichtige Kontrollgruppe um 1,7% M/M angezogen, was darauf hindeuten könnte, dass der Private Konsum in der BIP-Berechnung im 1. Quartal noch gar nicht so schlecht ausgefallen sei. Das dicke Ende komme dann aber sicher in den April-Daten und damit im 2. Quartal, welches wohl den größten seit Jahrzehnten gemessenen BIP-Einbruch in den USA aufweisen dürfte. Nun werde spannend sein, ob erstens die Daten bereits im Mai eine gewisse Stabilisierung aufweisen würden und ob zweitens im Verlauf des Sommers dann eine Erholung folge. Angesichts des zu beobachtenden bisherigen Verlaufs des Coronavirus in China sehen die Analysten der Nord LB für die USA eine konjunkturelle Gegenbewegung nach oben (spätestens) ab dem Halbjahreswechsel voraus. (15.04.2020/ac/a/m)



