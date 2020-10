Im Umfeld von Trump habe es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks sei allerdings die dem Präsidenten nahestehendste Person, von der bekannt sei, dass sie sich infiziert habe. Hicks sei nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, bei der Trump auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden getroffen sei. Sie sei gesehen worden, wie sie keine Maske getragen habe. Trump selbst trage selten eine Maske und habe sich über Biden lustig gemacht, weil er oft einen Gesichtsschutz trage.



Die Richtlinien des Centers for Disease Control and Prevention (CDC; deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) würden besagen, dass Menschen zu Hause bleiben und unter Quarantäne gestellt werden sollten, wenn sie dem Virus ausgesetzt gewesen seien. Die Behörde sage, Menschen sollten für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. In zwei Wochen - am 15. Oktober - sei eigentlich der Termin für die zweite TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten geplant.



Dies dürfte die Börsen am Freitag in Unruhe versetzen. Der DAX sei vorbörslich bereits mehr als 100 Punkte tiefer taxiert worden. Der Dow Jones Future sei nach Bekanntwerden der Nachricht weitere 400 Punkte ins Minus gerutscht.



In einem Tweet habe Trump gesagt: "Wir werden sofort mit dem Quarantäne- und Erholungsprozess beginnen. Wir werden das ZUSAMMEN durchstehen!"