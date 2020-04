Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den zuletzt veröffentlichten, schockierenden März-Daten für die US-Wirtschaft - Einzelhandelsumsätze -8,7 Prozent zum Vormonat, Industrieproduktion -5,4 Prozent - zeigen aktuelle Stimmungsindikatoren für den laufenden Monat, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte, so die Analysten von Postbank Research.



Der Philadelphia FED Index für die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der Region stürze im April von -12,7 auf -56,6 Zähler ab - ein Wert, der zuletzt vor fast 40 Jahren unterboten worden sei. Damit bestätige der Index im Einklang mit seinem Pendant für die Region New York die tiefen Bremsspuren, die die Corona-Pandemie auch in der US-Industrie hinterlasse. Die heftigsten Auswirkungen würden sich aber bislang am US-Arbeitsmarkt zeigen. Hier hätten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt neue (Negativ-)Rekordmarken gesetzt.



Trotz einer moderaten Abschwächung auf 5,245 Millionen neue Anträge in der Woche zum 11. April belaufe sich die Summe nunmehr auf rund 22 Millionen Unterstützungsanträge - und das ausschließlich in den letzten vier Wochen! Die Arbeitslosenquote dürfte kurzfristig über 15 Prozent steigen, wobei auch die Marke von 20 Prozent nicht ausgeschlossen erscheine. Sobald die Regierung die Shutdown-Maßnahmen lockere, sollten temporäre Freistellungen jedoch schnell rückgängig gemacht werden. Vor diesem Hintergrund habe sich der US-Dollar zum Euro gestern etwas fester präsentiert. (17.04.2020/ac/a/m)



