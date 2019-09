Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA zogen zwar den siebten Monat in Folge an, so die Analysten der Nord LB.



Mit einem Plus von nur 0,1% M/M im August sei die Jahresrate aber leicht zurückgegangen auf 1,7%. Der nachgebende Ölpreis sei ein wichtiger entlastender Faktor gewesen. Perspektivisch dürften sich aber Basiseffekte bemerkbar machen, die zusammen mit den US-Importzöllen für einen gewissen Preisauftrieb sorgen würden. Die Kernrate scheine zudem aufgrund der Lohnzuwächse eine Aufwärtstendenz aufzuweisen.



Die FED werde am 19. September dennoch die zweite bereits gut vorbereitete Zinssenkung beschließen, danach müsse sie die Entwicklungen von Konjunktur und Preisauftrieb korrekt abschätzen. Die beiden wichtigen Themen Handelskonflikt und Brexit würden schwer abschätzbar bleiben: Eine (Teil-)Lösung mit China könnte grünes Licht für die US-Konjunktur bedeuten - eine anhaltende Zuspitzung eine deutliche Konjunktureintrübung implizieren. Entsprechend werde die FED auf Sicht fahren (müssen). (12.09.2019/ac/a/m)



