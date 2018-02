Der vermeldete Beschäftigungszuwachs habe im Januar über den Erwartungen gelegen. Das leicht enttäuschende Ergebnis vom Dezember sei damit wieder wettgemacht. Im Zuge der jährlichen Benchmarkrevision sei zudem das durchschnittliche monatliche Beschäftigungsplus für das Jahr 2017 um 10.000 nach oben revidiert worden. Für den Jahresdurchschnitt 2017 ergebe sich damit eine monatliche Beschäftigungszunahme um 190.000, nach 187.000 im Jahr 2016. 2015 habe das durchschnittliche monatliche Beschäftigungsplus zwar noch 226.000 betragen und 2014 habe dieser Wert bei 250.000 gelegen. Die Beschäftigungsdynamik nehme auf Basis der neuesten Zahlen allerdings weniger stark ab es als bis dato den Anschein gehabt habe.



Den etwas gemäßigteren Beschäftigungszuwachs würden die Analysten auf die bereits hohe Auslastung des Arbeitsmarktes zurückführen. Trotz zahlreicher unbesetzter Stellen würden Unternehmen in bestimmten Branchen oder Regionen nicht mehr ausreichend viele qualifizierte Mitarbeiter finden. Da sich die Konjunktur in den nächsten Quartalen weiter sehr solide entwickeln dürfte, werde sich dieses Problem wohl noch verschärfen, sprich der Beschäftigungsaufbau sollte im Trend leicht rückläufig bleiben. Da dieser Rückgang aber nicht auf eine mangelnde Nachfrage nach Arbeitskräften, sondern auf ein nicht ausreichend großes Angebot an eben solchen zurückgehe, sei er völlig unproblematisch. Die Arbeitslosenquote werde trotzdem weiter sinken.



Mit 4,1% habe diese im Januar unverändert auf einem Nachrezessionstief gelegen. Seit Januar 1970 habe es lediglich zwölf Monate gegeben, in denen eine noch niedrigere Quote ermittelt worden sei. Elf davon gegen Ende des New Economy Booms 1999/2000. Die von FED-Präsidentin Janet Yellen oft angeführte Unterbeschäftigungsquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2% angestiegen. Unter anderem weil die Zahl der unfreiwillig in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer um 74.000 zugenommen habe. Mit 8,2% liege die Unterbeschäftigungsquote noch immer deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 1994 bis 2007 von 8,9%. Die Partizipationsquote sei unverändert bei 62,7% geblieben.



Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten um 0,3% p.m. zugelegt. Da der Lohnzuwachs für die Vormonate zudem merklich nach oben revidiert worden sei, sei die Vorjahresrate um 0,4 Prozentpunkte auf 2,9% geklettert. Für Februar und März zeichne sich wegen eines günstigen Kalendereffekts erneut ein kräftiges Lohnplus von jeweils 0,2% bis 0,3% p.m. ab. Vor dem Hintergrund des aufwärts revidierten Lohnwachstums dürfte die Vorjahresrate bis Ende 2018 nicht nur auf, sondern klar über 3% steigen.



Die US-Notenbank dürfte den Arbeitsmarktbericht als weitere Bestätigung dafür ansehen, dass sich die Konjunktur gemäß ihrer Erwartungen entwickle, sprich die Wirtschaft solide wachse und sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessere. Der kräftige Beschäftigungszuwachs in Kombination mit einem Lohnwachstum, das nun das von der FED als kritisch beschriebene Ausmaß von 3% p.a. erreicht habe, spreche klar für einen Zinsschritt im März. Angesichts der erwarteten Entwicklung von Inflation und Arbeitsmarkt im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten eine hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass die Währungshüter den erwarteten Leitzinspfad in ihren März-Projektionen von drei auf vier Zinsschritte in diesem Jahr anpassen würden. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics gab bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Januar um 200.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das sei mehr als von den Analysten und vom Konsens erwartet worden sei. Für November und Dezember sei das zunächst gemeldete Plus in Summe um 24.000 nach unten revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe bei 4,1% verharrt.Vor allem Staatsanleihen am langen Ende seien unter Druck gekommen. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere habe 5 Basispunkte auf 2,83% zugelegt. Der Dollar habe zum Euro 0,5 Cent auf EUR/USD 1,244 gewonnen.