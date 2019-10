Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben für das 3. Quartal einen soliden Zuwachs um annualisiert 1,9% geliefert, so die Analysten der Nord LB.



Letztlich könne - nach dem lange Zeit vorherrschenden Konjunkturpessimismus - wohl von einer leicht positiven Überraschung gesprochen werden. Es hätte schlimmer kommen können! Die Wirtschaft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten weise zwar ein nur noch entschleunigtes, aber doch robustes Wachstum auf. In einer Zeit flacher Zinsstrukturkurven seien die USA weit von einer Rezession entfernt. Dennoch dürfte die Federal Reserve wohl heute Abend tätig werden und den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75% senken.



Die letzten Auftritte von Jerome Powell und anderer Notenbanker würden im Grunde keine Abkehr von einem weiteren "Versicherungszinsschritt" erkennen lassen. Sicherlich werde die Entscheidung im FOMC aber nicht einstimmig ausfallen. Mit weiteren Zinssenkungen sei perspektivisch wohl nicht mehr zu rechnen. (30.10.2019/ac/a/m)



