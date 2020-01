Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für Dezember in den USA war insgesamt etwas schwächer als erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Die Anzahl der Beschäftigten habe um 145.000 Personen zugenommen. Allerdings sei es die Lohndynamik gewesen, die zu einem trüberen Gesamteindruck beigetragen habe. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten lediglich nur um 0,1% gegenüber dem Vormonat zugelegt. Erwartungsgemäß habe die Arbeitslosenquote mit 3,5% auf ihrem Vormonatsniveau verharrt.



Der Arbeitsmarkt habe sich im vergangenen Jahr erneut sehr gut entwickelt. Zwar sei 2019 im Vergleich zum Vorjahr die Beschäftigungsdynamik etwas geringer gewesen, aber die Lohndynamik habe ein neues zyklisches Hoch erreicht. Insgesamt würden sich hieraus jedoch keine gefährlichen Inflationsentwicklungen ergeben, sodass die FED weiterhin eine leicht expansive Geldpolitik in den kommenden Quartalen verfolgen könne. (10.01.2020/ac/a/m)





