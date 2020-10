Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Stellenaufbau in den USA fiel im September mit 661.000 Personen weniger stark als in den Vormonaten und als erwartet aus, berichten die Analysten der Nord LB.



Dem Beschäftigungskahlschlag vom April seien mittlerweile fünf Monate deutlicher Stellenzuwächse gefolgt, so dass knapp die Hälfte des Corona-Einbruchs aufgeholt sei. Die Arbeitslosenquote sei sogar auf 7,9% gefallen. Bei so einem Jobmotor werde der makroökonomische Erholungsprozess zwar fortgesetzt, aber absehbar in geringerem Tempo. Wie stark diese Dynamik noch weiter abnehmen werde, sei die ganz große Frage. Als letzter Arbeitsmarktbericht vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November könnten die heutigen Daten im Wahlkampf beiden Kontrahenten Munition liefern: Während Amtsinhaber Donald Trump auf eine Arbeitslosenquote von unter 8% verweisen werde, dürfte sein Herausforderer Joe Biden den zunehmend geringer werdenden Stellenaufbau beklagen. Aber was würden denn dabei schon Argumente und Tatsachen zählen? Die USA scheinen derzeit auch mal - mindestens - einen "Tag der Einheit" gebrauchen zu können, so die Analysten der Nord LB. (02.10.2020/ac/a/m)





