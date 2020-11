Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt erholt sich schneller als erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Im Oktober sei die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf 6,9% von 7,9% im September gesunken. Gleichzeitig sei der Anteil an temporär Arbeitslosen auf 29% gesunken. Im Vormonat habe dieser noch bei 36,7% und bei 79,4% im April gelegen, als die Arbeitslosenquote bei 14,7% ihren Höhepunkt erreicht habe. Demnach würden mehr und mehr Personen, die während des Lockdowns im Frühjahr arbeitslos geworden seien, in Beschäftigungsverhältnisse zurückkehren. Gleichzeitig habe sich der Anstieg nicht-temporärer Arbeitsloser verlangsamt. In Prozent der Erwerbsbevölkerung würden derzeit 2,8% als nicht-temporär arbeitslos klassifiziert, was deutlich unter dem Höchststand der Wirtschafts- und Finanzkrise liege (März 2010: 5,4%). Es sei zu erwarten, dass die Arbeitslosenquote nicht-temporärer Arbeitsloser noch steigen werde und den Rückgang der Gesamt-Arbeitslosenquote bremse. Der anfangs vorübergehende Beschäftigungsverlust werde sich für manche Arbeitnehmer als nicht-temporär herausstellen.



Trotz der vergleichsweisen raschen Erholung liege das Beschäftigungsausmaß noch 10,1 Millionen unter dem Vorkrisenniveau. Im April habe der Beschäftigungsrückgang rund 22 Millionen betragen. Mit 638 Tausend neu geschaffenen Stellen im Oktober habe sich die kontinuierliche Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus fortgesetzt. Der Dreimonats-Durchschnitt sei von 1,3 Millionen auf 929 Tausend gefallen. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise habe das Vorkrisenhoch erst nach sechs Jahren wieder erreicht werden können. Der jüngsten raschen Erholung könnte demnach eine längere Phase graduellerer Verbesserungen folgen, die in Abhängigkeit der Pandemieentwicklung sowie staatlicher Unterstützungsmaßnahmen stehe. (17.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.