Das erhöhe die Sollzins-Zahlungen für die gesamte öffentliche Verschuldung. In 2015 hätten die Ausgaben für die Soll-Zinsen noch USD 402 Mrd. betragen, in 2017 hätten sich diese Zahlungen auf USD 458 Mrd. bei eine öffentlichen Verschuldung von USD 665 Mrd. erhöht. Der Schuldendienst steige weiter. Das CBO erwarte eine Verdreifachung der Zinszahlungen in den nächsten zehn Jahren auf USD 818 Mrd. in 2027.



Dies seien aber nur die jährlichen Anforderungen. Die öffentliche Verschuldung liege derzeit (16.08.2018) bei einem Rekord von USD 21,407 Billionen und steige rasch. Auf Rekord stünden auch die Verschuldung der Staaten und Kommunen, der Unternehmen, Hypotheken, Kreditkarten, Kredite für Automobilkäufe und Studentendarlehen.



Allein die öffentliche Verschuldung liege bei 105,2% des BIP (31.3.2018) und dürfte in 2019 die Marke von 110% erreichen. Damit würden sich die Vereinigten Staaten bei öffentlicher Verschuldung und Leistungsbilanzdefizit tatsächlich "griechischen Verhältnissen" nähern.



Die Prognose eines Defizits für den gesamten Staatshaushalt von USD 30 Billionen in zehn Jahren erscheine durchaus realistisch. Bisher sei doch alles ganz gut gegangen, die Wirtschaft entwickle sich doch ziemlich gut. Dies sei die übliche Erwiderung auf diese Daten. Wie lange das aber noch gut gehen könne? Wahrscheinlich so lange die Zentralbank die nötige Liquidität zur Verfügung stelle, der Dollar die Funktion der Leitwährung einnehme und Ausländer sich darum reißen würden, den USA Kredite zu gewähren. Die Entwicklung weise durchaus den Charakter einer Blase auf.



Die Börse setze gegenwärtig darauf, dass der wachsende Zinsabstand zwischen USD und EUR kurz- und mittelfristig zu einer zunehmenden Dollar Befestigung führen werde (Jackson Hole). Eine Spekulation entgegen der beschriebenen Fundamentals berge erfahrungsgemäß große Risiken. Ratsam sei es, vorhandene Dollar-Positionen bei einer Befestigung der US-Valuta zu reduzieren. Auch für andere Wertpapierkategorien sei die Zeit gekommen, Risiken abzubauen. (Ausgabe vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Präsident Trump hat soeben den geplanten Verteidigungshaushalt genehmigt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Er sehe Ausgaben von insgesamt USD 717 Mrd. vor. USD 616,9 Mrd. für den Grundhaushalt, USD 69 Mrd. für Überseeeinsätze und USD 21,9 Mrd. für Nuklearwaffen. Trotz dieses Umfanges weise das Department of Defense (DoD) darauf hin, dass sich der Anteil am gesamten BIP von 3,1% im historischen Rahmen bewege. Es bedeute aber auch wachsende militärische Spannungen. Die Aktien der Rüstungsindustrie seien in die Höhe geschossen.Weltweit würden die Rüstungsausgaben in etwa zwei Jahren schätzungsweise die Marke von USD 2 Billionen überschreiten. Da sich die Hauptkonkurrenten China und Russland dadurch herausgefordert fühlen würden, könne von einer Entspannung keine Rede sein.