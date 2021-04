Börsenplätze UPS-Aktie:



Kurzprofil UPS Inc.:



United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hongkong und Miami. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Paketzustellers UPS Inc. (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) unter die Lupe.Die Aktie von UPS zähle am Dienstag nach starken Quartalszahlen mit einem Plus von rund zwölf Prozent zu den stärksten Werten im breiten US-Markt. Kein Wunder, denn der Paketlieferdienst starte hervorragend ins zweite Pandemiejahr.Satte 27 Prozent auf 22,91 Milliarden Dollar seien die Umsätze von UPS im vergangenen Quartal gestiegen. Die Anleger seien dabei durchaus von diesem Wachstum begeistert gewesen, denn die Analysten hätten nur mit 20,5 Milliarden Dollar gerechnet. Insbesondere kleine und mittelgroße Firmen hätten dabei zu dem Erlösanstieg beigetragen, wie dem Quartalsbericht von UPS zu entnehmen sei.Zudem habe die hohe Nachfrage nach Paketlieferdiensten und damit verbundene Preissteigerungen die Gewinne massiv wachsen lassen. Unter dem Strich seien 4,79 Milliarden Dollar übrig geblieben, was einem Gewinn je Aktie von 5,47 Dollar entspreche. Der Gewinn habe damit ebenfalls deutlich über den Schätzungen von 1,72 Dollar je Aktie gelegen.Der Verkauf des Frachtgeschäfts und die Konzentration auf die Lieferung von kleineren Paketen scheine sich für UPS auszuzahlen. Das Management wolle jedoch auch die großen Einzelhändler nicht aus den Augen lassen.Interessierte können sich die UPS-Aktie nach dem charttechnischen Ausbruch auf die Watchlist legen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link