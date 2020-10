Börsenplätze UPS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UPS-Aktie:

147,30 Euro +2,19% (07.10.2020, 17:57)



NYSE-Aktienkurs UPS-Aktie:

174,86 USD +3,25% (07.10.2020, 21:13)



ISIN UPS-Aktie:

US9113121068



WKN UPS-Aktie:

929198



Ticker-Symbol UPS-Aktie:

UPAB



NYSE Ticker-Symbol UPS-Aktie:

UPS



Kurzprofil UPS Inc.:



United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hong Kong und Miami. (07.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Paketzustellers UPS Inc. (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) unter die Lupe.Optimismus unter den Paketlieferdiensten: Eine Anhebung der Ergebnisprognose durch die Deutsche Post habe am Mittwoch nicht nur die Anleger des deutschen Logistikers erfreut. Auch am US-Aktienmarkt hätten die Aktien von amerikanischen Branchengrößen deutlich zugelegt.Die UPS-Aktie sei auf ein weiteres Rekordhoch geklettert und setze damit ihre fulminante Kursrally seit März noch dynamischer fort. Seit seinem Corona-Tief habe sich das Papier mehr als verdoppelt.Logistiker mit Paketgeschäft würden als Gewinner der Corona-Krise gelten. Der Online-Handel boome. Mit der Corona-Krise habe sich dieser Trend beschleunigt, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link