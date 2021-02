Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (18.02.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA: Schwarze Zahlen, aber massiver Ergebnisrückgang - AktiennewsDie UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) gibt einen hohen Ergebnisrückgang für das Jahr 2020 bekannt, befindet sich aber entgegen früherer Verlusterwartungen in den schwarzen Zahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Versicherungskonzern UNIQA Insurance Group AG habe nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 57,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspreche einem Rückgang um 76,3 Prozent zum Jahr davor, wie aus Unterlagen des börsenotierten Unternehmens hervorgehe. Das Konzernergebnis sei um fast 92 Prozent auf 19,4 Millionen Euro gesunken. Das Ergebnis sei damit aber besser als angenommen. Frühere Erwartungen eines "auch möglicherweise negativen Ergebnisses" seien nicht eingetroffen.Der Ergebnisrückgang sei durch Einmaleffekte belastet. Die Geschäftsentwicklung sei hingegen weiter solide, heiße es. Besonders Sach- und Krankenversicherung hätten sich stärker als erwartet entwickelt, während es im Lebensbereich wieder um 0,5 Prozent bergab gegangen sei (brutto). Die Bruttoprämien seien inklusive der übernommenen Osteuropa-Töchter der AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) um 3,6 Prozent auf knapp 5,6 Milliarden Euro gestiegen. Ohne die AXA-Gesellschaften in Tschechien, der Slowakei und Polen stünde allerdings ein Prämienrückgang um 0,4 Prozent zu Buche.Hohe Belastung durch AXA-Deal und KapitalanlagenZur Freude der Aktionäre sei der im Raum stehende Verzicht auf eine Dividendenausschüttung für 2020 angesichts des doch eingetretenen positiven Ergebnisses Geschichte. Abhängig von weiteren Pandemie-bedingten Ausschüttungsbeschränkungen der Regulatoren FMA und EIOPA wolle der Vorstand der HV am 31. Mai 2021 eine Dividende in Höhe von 0,18 Euro je Aktie vorschlagen. Das sei mehr als das Ergebnis je Aktie, das auf 0,06 Euro gesunken sei.