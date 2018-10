Börsenplätze UMT-Aktie:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 14,5 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (02.10.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD).UMT habe vergangenen Freitag den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bekräftigt. Die Erlöse seien mit +71,4% auf 5,3 Mio. Euro signifikant angestiegen und hätten damit sogar leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen (MONe: 5,0 Mio. Euro). Als Treiber dieser starken Entwicklung seien in H1 insbesondere das Einrichtungs- und Lizenzgeschäft sowie Consulting- und SaaS-Dienstleistungen zu nennen. Im Bereich der Einrichtungs- und Lizenzgebühren dürfte UMT insbesondere vom Rollout bei Rewe und Penny profitiert haben. Darüber hinaus habe laut Management die Nachfrage diverser Einzelhändler nach Beratungsdienstleistungen im Bereich Mobile Payment deutlich zugenommen. Dies dürfte nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet sein, dass das Thema Mobile Payment durch den Markteintritt von Google Pay und Apple Pay deutlich an Bedeutung gewinne.Ergebnisseitig habe UMT eine Verbesserung des EBITs um 13,8% auf 0,5 Mio. Euro erzielt (MONe: 1,0 Mio. Euro). Die deutliche Abweichung zu der Prognose des Analysten sei auf die aktivierten Eigenleistungen zur Entwicklung der eigenen Payment-App LOYAL zurückzuführen. Hier habe UMT mit 1,0 Mio. Euro deutlich weniger angesetzt, als von dem Analysten angenommen (MONe: 1,5 Mio. Euro). Auffällig sei darüber hinaus die Verdopplung des Materialaufwands auf 3,3 Mio. Euro. Ein Großteil dieser Entwicklung dürfte an externem Fachpersonal liegen, auf das UMT vermehrt bei befristeten Projektaufträgen zurückgreife. Das Nettoergebnis habe sich hingegen aufgrund von deutlich geringeren Zinsaufwendungen verdoppelt.Die Jahresziele seien vom Management vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung im ersten Halbjahr sowie der guten Auftragslage bestätigt worden. Das Konzernumsatz- und Ertragswachstum solle demnach weiterhin im deutlich oberen zweistelligen Prozentbereich liegen. Auch der Analyst halte an seinen Schätzungen trotz der ergebnisseitig schwächer als erwarteten Entwicklung in H1 fest und gehe von einem stärkeren zweiten Halbjahr aus. Weiteres Potenzial deute sich u.a. durch fortgeschrittene Verhandlungen mit potenziellen Neukunden an. Zudem rechne er für die nächsten Wochen mit positivem Newsflow durch den Launch der eigenen Payment-App LOYAL.Insgesamt bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie mit unverändertem Kursziel von 2,10 Euro. (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link