Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) (+2,5%) habe sich mit Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (+2,3%) und anderen Halbleiterherstellern zusammengetan, um eine eigene Chip-Architektur für die aufkommende OpenRAN-Netztechnologie zu entwickeln. Diese offenen Funkzugangsnetze ermögliche es denTelekomunternehmen, die Anbieter in ihren Funknetzen zu mischen und aufeinander abzustimmen, und stelle damit eine Herausforderung für Unternehmen wie Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF), Huawei und Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) dar, die den weltweiten Markt für Telekommunikationsausrüstung mit ihren proprietären Technologien beherrschen würden. Die Aktien von Nokia (+3,2%) und Ericsson (+1,6%) hätten sich hier auf europäischer Ebene vorerst unbeeindruckt gezeigt und hätten die zyklische Aufwärtsbewegung mitgemacht.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe gestern einen Vertrag mit Qatar Airways über den Kauf von bis zu 102 Flugzeugen unterzeichnet. Das Paket umfasse laut dem Unternehmen 50 Frachtversionen des neuen Großraumfliegers 777X sowie zwei Maschinen der aktuellen Modellserie. Zudem habe die Airline mit dem US-Konzern vorläufige Kaufvereinbarungen für 25 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max und Optionen für weitere 25 Maschinen abgeschlossen. Die Boeing-Aktie habe mit einem Kursplus von 5,1 % reagiert und habe sich damit an die Spitze des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gesetzt.



Der Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) (+0,1%) habe den operativen Gewinn im vergangenen Jahr stärker gesteigert als von den Analysten erwartet worden sei. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes sei um zwölf Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen (Konsens: EUR 2,5 Mrd.). Grund der Abweichung sei das besser als erwartet gelaufene vierte Quartal, in dem der Betriebsgewinn nicht wie von den Experten geschätzt gesunken sei, sondern um zwei Prozent auf EUR 661 Mio. zugelegt habe. Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2021 liege voraussichtlich in einer Größenordnung von EUR 18,7 Mrd., dies entspreche einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten).



Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) (+0,9%) habe am Montag eine umfassende Umstrukturierung seiner weltweiten Aktivitäten bekannt gegeben, die das Raffinerie- und das Chemiegeschäft zu einem einzigen Unternehmen zusammenfasse und das Geschäft mit der Energiewende auf die gleiche Basis stelle wie die anderen Aktivitäten. Die weitreichende Umstrukturierung sei die jüngste Maßnahme zur Kostensenkung, nachdem aktivistische Investoren, die sich für höhere Renditen und die Energiewende einsetzen würden, im vergangenen Frühjahr drei Sitze im Vorstand des Unternehmens erobert hätten. Exxon Mobil habe versprochen, die Betriebskosten bis zum nächsten Jahr um USD 6 Mrd. zu senken, nachdem das Unternehmen 2020 einen historischen Verlust von USD 22,4 Mrd. erlitten habe. Die Umstrukturierung werde sich nicht auf die Finanzergebnisse des vierten Quartals auswirken, die der größte US-Produzent heute Dienstag vorlegen werde. Exxon Mobil rechne auch nicht mit einem Stellenabbau als Folge der Umstrukturierung. (01.02.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, Swiss Exchange-Symbol: UBSG) kündigte heute Früh ehrgeizigere Rentabilitätsziele und einen weiteren Plan zur Kostensenkung an und meldete gleichzeitig einen Gewinnrückgang von 18% auf USD 1,35 Mrd., nachdem die Bank eine Rückstellung in Höhe von USD 740 Mio. für einen französischen Steuerfall gebildet hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit habe die UBS dennoch komfortabel über den Analystenschätzungen von USD 863 Mio. gelegen. Die hohen Handelsvolumina hätten zu einem sprunghaften Anstieg der Gewinne in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 geführt.