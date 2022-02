Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (01.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Das sei wahrlich eine positive Überraschung: Glänzende Geschäfte in der Vermögensverwaltung hätten dem Finanzkonzern einen starken Gewinn beschert. Mit knapp 7,5 Mrd. US-Dollar habe die UBS rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Und die die Schweizer Großbank habe noch zwei weitere gute Nachrichten für die Anleger parat.Die Erträge der UBS seien konzernweit um zehn Prozent auf mehr als 35,5 Mrd. Dollar gestiegen. In der Vermögensverwaltung hätten sie sogar um 14 Prozent zugelegt. Netto habe die Sparte bei ihren Kunden im vergangenen Jahr neue gebührengenerierende Gelder von fast 107 Mrd. Dollar eingesammelt. Allein in Q4 seien fast 27 Mrd. Dollar hinzugekommen und damit deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Insgesamt habe die UBS Ende 2021 Vermögen in Höhe von 4,6 Bio. Dollar verwaltet.Die Sparte habe jedoch auch für den Großteil der Belastung aus dem Steuer-Rechtsstreit in Frankreich verantwortlich gezeichnet. Nach einer gerichtlichen Niederlage in zweiter Instanz habe die UBS im Dezember zwar Berufung vor dem französischen Kassationsgerichtshof eingelegt. Dennoch habe sie ihre Rückstellungen für den Fall zum Jahresschluss um 740 Mio. Dollar aufgestockt.Das Berufungsgericht habe die Bank kurz vor Weihnachten wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen. Sie solle deshalb insgesamt 1,8 Mrd. Euro zahlen.Die UBS Group-Aktie mache am Dienstag mit rund sieben Prozent einen Riesen-Satz auf 17,53 CHF.Die Schweizer Großbank habe mit starken Zahlen Freund und Feind überrascht.Mit einem 2022er-KGV im Bereich der Peer-Group von 11 und einer Dividendenrendite von rund drei Prozent ist die UBS Group-Aktie auf jeden Fall haltenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten also weiter dabei bleiben. (Analyse vom 01.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)