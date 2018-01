Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

16,08 EUR -2,31% (22.01.2018, 09:43)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 18,74 -3,03% (22.01.2018, 09:56)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (24.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Gemäß dem Finanzmodell des Analysten werde UBS ihre Ziele für das bereinigte Aufwand-Ertrags-Verhältnis im Geschäftsjahr 2018 und für die bereinigte Eigenkapitalrendite nach Abzug immaterieller Vermögenswerte (ROTE) im Geschäftsjahr 2019 erreichen.In seinem Modell gehe Venditti davon aus, dass RWA, Leverage Ratio Denominator, das Wachstum der Dividende je Aktie und die Aktienrückkäufe den neuen Vorgaben von UBS entspreche. Die Prognose für die Kapitalrenditen erscheine konservativ, da die geschätzten Kapitalrenditen des Analysten weit über den Zielwerten von UBS liegen würden - auch nach Umsetzung von Basel IV (und selbst vor Einleitung von Maßnahmen zur Risikominderung). Das Finanzmodell des Analysten zeige, dass erheblich mehr Aktien zurückgekauft werden könnten als angekündigt (etwa doppelt so viele).Die Vorgaben dürften konservativ sein, da sie von den Marktaussichten und den erwarteten Prozesskosten von UBS abhängen würden. Nach Angaben des Managements sei das Niveau von CHF 2 Mrd. ein Ausgangspunkt und werde jährlich überprüft. Bei seinen Schätzungen gehe der Analyst nicht von einer Korrektur an den Finanzmärkten aus. Allerdings berücksichtige er zusätzlich zu den bestehenden Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von CHF 2,3 Mrd. Ende 2017 weitere kumulierte Prozesskosten von CHF 2 Mrd. zwischen 2018 und 2020.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 21,00 auf CHF 22,50 erhöht. (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze UBS Group-Aktie: