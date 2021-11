Weber habe Vergleiche zu Zeiten gezogen, in denen Regierungen Banknoten mit großem Nennwert aus dem Verkehr gezogen seien, um nicht identifizierbare, große Transaktionen zu vermeiden. Die Regulierungsbehörden würden nicht dulden, dass Kryptowährungen "wirklich groß" würden.



Anlässlich der Q3-Ergebnisse habe UBS-Chef Ralph Hamers erklärt, die Schweizer Bank werde keine Kryptoprodukte anbieten. Der Wert von Digitalwährungen sei schwer einzuschätzen, und es sei für die UBS schwierig, sie als Investition zu sehen, die sie ihren Kunden anbieten wolle.



Mit ihrer Skepsis stünden die Schweizer fast allein einer großen Schar an Krypto-Befürwortern gegenüber. Immer mehr Banken wollten in den Kryptobereich expandieren. JPMorgan Chase und Bank of America würden dafür neue Mitarbeiter einstellen. Goldman Sachs habe den Handel mit Krypto-Futures aufgenommen. Die DBS Group, deren Chef ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen habe, werde im nächsten Jahr ihre Digitalbörse für Privatkunden öffnen.



Der Bitcoin sei den Kinderschuhen entwachsen. Nachdem sich lange nur Nerds an Kryptowährungen hätten begeistern können, würden immer mehr institutionelle Investoren und Banken Gefallen an Bitcoin und Co gewinnen. Wenn irgendwann einmal die breite Masse den Bitcoin für sich entdecken sollte, seien dem Kurs wohl keine Grenzen gesetzt. (17.11.2021/ac/a/m)







