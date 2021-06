12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (22.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) weiterhin zu kaufen.Die Bilanz bleibe mit einer Eigenkapitalquote von 34,2% und einem Liquiditätspolster von EUR 254 Mio. gegen Ende von Q1 stabil. Die Cash-Position sei durch die Platzierung einer EUR 150 Mio. Nachhaltigkeitsanleihe im Mai und von Nachhaltigkeits-Hybridkapital in Höhe von EUR 100 Mio. im Juni weiter erhöht worden. Damit verfüge das Unternehmen über ausreichend Kapital, um seine aktuellen Entwicklungen zu finanzieren und neue Projekte zu akquirieren.Die neu ausgerichtete Projektpipeline mit den Schwerpunkten im Wohnbereich und der Büroentwicklung sollte die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 und den Folgejahren unterstützen. Dabei wolle das Unternehmen seine Hotelexpertise nutzen und einige der Hotelentwicklungsaspekte auch in die Segmente Büro und Wohnen einbringen, wobei der Fokus auf Smart Buildings und einer verstärkten Integration von Holz liege, was auch die Nachhaltigkeitsoffensive von UBM unterstütze.UBM habe kürzlich ein C+ Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG erhalten, was dem Unternehmen den "Prime Status" in der Branche verleihe und womit es als das diesbezüglich bestbewertete Immobilienunternehmen in der DACH-Region gelte.Die Projektpipeline des Unternehmens umfasse Entwicklungen von EUR 2,3 Mrd. über die nächsten vier Jahre, wobei mit 55% des Projektvolumens (Büro: 31%; Hotel: 14%) der Fokus am Wohnbereich liege. Obwohl sich das Management vorerst von Hotelentwicklungsprojekten abwende, schließe das Unternehmen nicht aus, vor allem durch seine Pachtstrategie attraktive Chancen im Sektor zu nutzen. Aufgrund der Pandemie könnten einige Pächter in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was attraktive Möglichkeiten eröffnen könnte.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf EUR 49. UBM habe große Flexibilität in seiner strategischen Ausrichtung bewiesen und die Fähigkeit gezeigt, sich in kurzer Zeit auf vielversprechendere Anlageklassen zu konzentrieren. Die soliden Ergebnisse von Q1 2021 sollten eine gute Basis bieten, die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zu erfüllen. Der hohe Barbestand und die Platzierung zweier Anleihen würden ausreichend Kapital bieten, um die aktuellen Projekte zu finanzieren und bei Gelegenheit attraktive Akquisitionen zu ermöglichen. Obwohl sich die Aktie in den vergangenen Monaten bereits äußerst stark entwickelt habe, würden die höheren Marktbewertungen und die Entwicklungsaussichten über das laufende Geschäftsjahr hinaus nach Erachten der Analysten ein attraktives Aufwärtspotenzial bieten. (Analyse vom 22.06.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.