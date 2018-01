Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

42,70 EUR +0,47% (23.01.2018, 13:33)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (23.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Am gestrigen Tag habe das Unternehmen eine Reihe von neuen Transaktionen verkündet. Im Laufe der vergangenen Wochen seien insgesamt fünf Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 180 Mio. Euro verkauft worden, wovon über 160 Mio. Euro nur aus Polen stamme. Bereits vor Ende des letzten Geschäftsjahres sei das kürzlich fertiggestellte Bürogebäude Kotlarska in Krakau an den Tschechischen Immobilienfond ZFP realitni fond für rund 30 Mio. Euro veräußert worden. Diese Transaktion habe die Nettoverschuldung des Unternehmens noch für das Geschäftsjahr 2017 reduziert und die Gesamtleistung entsprechend gesteigert.Im Januar sei das etwa 21.000 qm große Bürogebäude Pegaz in Breslau, welches vor einem Jahr fertiggestellt worden sei in einem Asset Deal an Warburg-HIH für rund 54 Mio. Euro verkauft worden. Weiterhin seien zwei polnische Hotels an Union Investment veräußert worden, zum einen das Holiday Inn Twarda in Warschau für etwa 41 Mio. Euro und zum anderen das Holiday Inn Danzig, welches in Q1/2019 fertiggestellt werde, im Zuge eines Forward Sales für rund 38 Mio. Euro. Neben den polnischen Objekten sei auch weitere Transaktion mit dem Verkauf des Bestandobjektes Hauptpost in Potsdam abgeschlossen worden. Dies sei im vergangenen Sommer von UBM zusammen mit einer angrenzenden Entwicklungsfläche, welche weiterhin im Bestand bleibe, erworben und nun für knapp 19 Mio. Euro an die S-Immo verkauft worden.Das Unternehmen habe das Fast Track 2017 Programm erfolgreich umgesetzt. Nach vielen Transaktionen in 2017 und einer signifikanten Reduzierung der Nettoverschuldung sei die Initiative nun von den neuen Deals abgerundet worden. Mit den kürzlichen Transaktionen verringere UBM die Nettoverschuldung um mehr als 104 Mio. Euro im ersten Quartal 2018 und um mehr als 172 Mio. Euro, wenn man alle fünf Transaktionen betrachte. Außerdem würden die Analysten folglich der Transkationen einen weiteren Anstieg der Eigenkapitalquote von zuletzt 29,2% nach Q3/2017 und einen weiteren Rückgang der LTV-Ratio (Q3/2017: 47,7%) erwarten.Obwohl Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, weiterhin Kurspotenzial bei der UBM-Aktie sehen, haben sie sich entschlossen, ihr Rating von "buy" auf "accumulate" zu reduzieren, da sich die Aktie ihrem aktuellen Kursziel bereits deutlich angenähert hat. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:42,90 EUR +1,42% (23.01.2018, 13:45)