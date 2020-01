Tradegate-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:

80,31 EUR +1,88% (22.01.2020, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:

88,51 USD +1,19% (22.01.2020, 16:06)



ISIN Tyson Foods-Aktie:

US9024941034



WKN Tyson Foods-Aktie:

870625



Ticker-Symbol Tyson Foods-Aktie Deutschland:

TF7A



NYSE-Symbol Tyson Foods-Aktie:

TSN



Kurzprofil Tyson Foods:



Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE Ticker-Symbol: TSN) ist ein US-Nahrungsmittelkonzern, der auf Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch- und Fertigprodukten spezialisiert ist. Der Konzern produziert, vertreibt und vermarktet hochwertige proteinbasierte Frisch- und Gefrierfleischprodukte sowie Fertiggerichte und bietet diese zusammen mit inhärenten Dienstleistungen seinen Kunden an. (22.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tyson Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tyson Foods Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE Ticker-Symbol: TSN) unter die Lupe.Die Schweinepest verbreite nicht mehr nur in China Angst und Schrecken. Auch in Europa mache man sich Gedanken, wie eine Ausbreitung der Seuche verhindert werden könne. In der kommenden Woche sei dazu ein Treffen auf Expertenebene mit Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen. Deutschland und Polen hätten die Vorsorge schon verstärkt. Die Seuche biete - auch wenn es makaber klinge - für Anleger eine Chance auf üppige Kursgewinne.Der US-Nahrungsmittelkonzern Tyson Foods könnte aufgrund der Schweinepest bald in den Genuss einer Sonderkonjunktur kommen. Die Tyson Foods-Aktie sei mit einem 2020er-KGV von 13 bei einem Gewinnwachstum von zehn Prozent günstig bewertet. Der Sprung auf ein Rekordhoch sollte nur eine Frage der Zeit sein.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Tyson Foods-Aktie bei 95 Euro, Stopp: 60 Euro. (Analyse vom 22.01.2020)Börsenplätze Tyson Foods-Aktie: