Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Management von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) sich ursprünglich gegen das Angebot gewehrt hatte, so akzeptierte es nun das Übernahmeangebot von Elon Musk in Höhe von USD 44 Mrd. (USD 54,20 je Aktie) in bar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) habe in Q1 2022 weiterhin von der anhaltenden Erholung in vielen Märkten profitiert und habe sowohl beim Nettoumsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Für die Aktie sei es 1% nach oben gegangen.Der Videospiel-Riese Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) habe mit seinem jüngsten Zahlenwerk die allgemeinen Markterwartungen in puncto Umsatz und Gewinn verfehlt. Die Aktie habe ein Minus von 0,7% verzeichnet. (26.04.2022/ac/a/m)