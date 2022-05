Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,185 EUR +2,78% (20.05.2022, 12:05)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,045 EUR +4,01% (20.05.2022, 11:45)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,29 USD +1,19% (19.05.2022, 22:03)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (20.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Twitter-Aktie habe sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Nach Aussagen der Geschäftsführung im Rahmen eines firmenweit angesetzten Video-Calls habe das Papier des Kurznachrichtendienstes in der Spitze bis zu 5,2% zugelegt. Das Musk-Drama sei damit aber noch nicht beendet.Im Rahmen des Meetings habe es seitens Twitters Top-Anwältin, Vijaya Gadde, geheißen, dass es rechtlich überhaupt nicht möglich wäre den "deal on hold" zu setzen, wie es Elon Musk in einem Tweet vergangenen Freitag formuliert habe. Die Übernahme durch den Multimilliardär gehe seinen geplanten Weg und der vereinbarte Preis von 54,20 USD je Twitter-Aktie werde auch nicht nachverhandelt.Gadde habe zudem gesagt, dass Musk alles tun müsse, was er könne, um sicherzustellen, dass seine Finanzierung in Ordnung sei. Zudem sei es möglich, dass man die vereinbarten Bedingungen im äußersten und sehr unwahrscheinlichen Notfall auch vor einem Gericht durchsetze.Twitter-Finanzchef Ned Segal, der ebenfalls am Call teilgenommen, habe erklärt, dass die Vorstandsmitglieder noch immer in einem regelmäßigen Austausch mit Musk und seinem Team stehen würden, um den Deal voranzubringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: