XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

42,025 EUR -0,79% (14.04.2022, 10:28)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,85 USD +3,08% (13.04.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (14.04.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter: Einstieg von Tesla-Chef sorgt für frischen Wind - AktienanalyseMit einem riesigen Kurssprung reagierte die Twitter-Aktie (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) auf die Nachricht, dass Tesla-Chef Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst eingestiegen ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit einem Anteil von 9,2 Prozent sei er zum größten Aktionär von Twitter aufgestiegen. Jedoch werde der Tech-Milliardär anders als zunächst angekündigt keinen offiziellen Posten bei Twitter wahrnehmen. Der Einzug von Musk in den Verwaltungsrat sei weniger als eine Woche nach der Ankündigung geplatzt.Die Ernennung habe offiziell am 9. April in Kraft treten sollten, "aber Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Verwaltungsrat nicht mehr beitreten wird", so Twitter-Chef Parag Agrawal. Musk glaube an die Plattform und sei zugleich ein scharfer Kritiker, so Agrawal. "Das ist genau, was wir brauchen", damit Twitter auf lange Sicht stärker werde. Musk nutze Twitter nicht nur für Ankündigungen zu seinem Elektroauto-Hersteller Tesla und seiner Weltraumfirma SpaceX, sondern auch für das Weiterleiten von Scherz-Tweets, für den Schlagabtausch mit Kritikern - und für provokante Meinungsäußerungen.Wie in einem Tweet vom vergangenen Wochenende, in dem er die Überlebenschancen der Plattform provokativ infrage gestellt habe: "Stirbt Twitter?" Dazu habe er die Statistik der zehn Twitter-Konten mit den meisten Followern gestellt und beklagt: "Die meisten dieser "Top"-Accounts twittern selten und posten nur sehr wenige Inhalte." Musks Einstieg dürfte auf jeden Fall weiter für Wirbel bei Twitter sorgen - und auch für eine anhaltend hohe Volatilität beim Aktienkurs. (Ausgabe 14/2022)Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:41,835 EUR -0,71% (14.04.2022, 10:48)