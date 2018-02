NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 31,51 +4,41% (09.02.2018, 22:00)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Erstmals in der Geschichte und damit zwölf Jahre nach seiner Gründung würden bei dem Kurznachrichtendienst Twitter die Gewinne zwitschern. Anleger und Aktionäre würden jubeln, an der Börse schieße der Aktienkurs um fast 30 Prozent in die Höhe. Die neue Strategie von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey scheine aufzugehen. Doch seien die schwarzen Zahlen auch nachhaltig?Der ausgewiesene Gewinn des Kurznachrichtendienstes liege mehr an Einsparungen und klügerem Kostenmanagement, als an durch höhere Nachfrage steigenden Erlösen. Womöglich seien viele Anleger nun übertrieben optimistisch, habe ein Händler gewarnt. Die Zeit der roten Zahlen könnte zudem nur punktuell vorüber sein. Analysten würden für 2018 mit nur leichten Umsatzsteigerungen und netto wieder mit Verlusten rechnen. 2019 würden sie mit 65 Millionen Dollar Gewinn rechnen, allerdings auf Jahressicht. Bei dem derzeitigen Kurs von 25,45 Euro käme die Aktie so auf ein KGV von 300.Nach dem kräftigen Kursschub unter der Woche müsse da erst einmal nach weiterem Aufwärtspotenzial gesucht werden. Vor allem da Kurzvideos, Statusmeldungen und vieles mehr auch auf Facebook und Instagram möglich seien. Und die hätten bereits jetzt deutlich mehr Nutzer, würden zudem immer weiter wachsen, hätten viel mehr finanzielle Mittel für Zukäufe übrig. Schnell stelle sich da eine viel größere Frage, als die nach Umsatz- und Gewinnzahlen sowie steigenden Börsenkursen. Nämlich die, wie lange Twitter bei so starker Konkurrenz überhaupt noch zwitschern könne, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:25,79 Euro +0,43% (12.02.2018, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:25,66 Euro -0,33% (12.02.2018, 09:02)