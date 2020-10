NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (06.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Twitter-Aktie sei schon seit Wochen in der Aufwärtsbewegung. Man traue dem Unternehmen zu, seine Millionen von Fans besser zu monetarisieren. Die Twitter-Aktie notiere nur einen Wimpernschlag unter den Rekordhochs. Gehe sie drüber, dann könnte es wirklich klingeln. Wenn man an die sichere Seite gehen will, soll man einfach den Ausbruch der Twitter-Aktie abwarten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link