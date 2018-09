Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (18.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" rät bei der Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) momentan von einem Einstieg ab.Das Wertpapier stehe nach wie vor unter Druck. An der Wall Street se es unter die psychologisch wichtige 30-USD-Marke gerauscht und notiere bei 28,86 USD. Gehe es nach einigen Experten, so sei die Talfahrt noch nicht vorbei.Moffett Nathanson habe sein Verkaufsrating für Twitter bestätigt und das Kursziel erneut reduziert - diesmal um gut 36% auf 21 USD. Die Analysten hätten das Kursziel mit dem stark gestiegene Kostenwachstum gerechtfertigt. Zwar habe Twitter in den ersten beiden Quartalen ein Kostenwachstum von null, beziehungsweise 3% ausgewiesen, diese Werte seien laut Moffett aber fragwürdig und würden eher 13 bis 15% betragen. Die dringend notwendigen Investitionen in den Datenschutz und die zunehmende Konkurrenz im Videogeschäft sollten auch die Kosten nachhaltig ansteigen lassen.Die steigenden Ausgaben würden die EBITA-Ziele gefährden. Sollte Twitter nicht in der Lage sein, seine Prognosen zu erfüllen, drohe dem Titel ein massiver Kursverlust.Charttechnisch habe sich das Bild auch eingetrübt. Das Wertpapier habe nach ihrem ersten Abverkauf von 45 USD auf 30 USD keinen Boden ausbilden können. Kritisch sei ferner der Rutsch unter die wichtige 200-Tage-Linie bei 32,39 USD. Durch die fehlgeschlagene Bodenbildung habe sich der Abwärtstrend beschleunigt. Gelinge es der Aktie nicht, diesen an der Unterstützungslinie bei 24,13 USD zu verlassen, könnte sie bis in den Bereich von 20 USD fallen.