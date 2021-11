Kursziel

Twitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95 buy Pivotal Research Michael Levine 26.02.2021 95 buy Loop Capital Alan Gould 16.02.2021 85 outperform Oppenheimer Jason Helfstein 23.07.2021 82 buy Argus Research Jim Kelleher 16.04.2021 82 buy BofA Securities Justin Post 24.10.2021 80 overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.04.2021 80 buy Truist Youssef Squali 20.07.2021 77 buy MKM Partners Rohit Kulkarni 27.10.2021 75 in line Evercore ISI Mark Mahaney 05.04.2021 75 outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 22.02.2021 72 hold Canaccord Genuity Maria Ripps 27.10.2021 70 hold Jefferies & Co Brent Thill 27.10.2021 70 overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 27.10.2021 70 neutral Piper Sandler Thomas Champion 27.10.2021 70 equal weight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 28.10.2021 70 positive Susquehanna Financial Shyam Patil 10.02.2021 70 hold Stifel John Egbert 26.02.2021 70 neutral Mizuho Securities James Lee 23.07.2021 69 neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 27.10.2021 69 neutral UBS John Hodulik 23.07.2021 65 peer perform Wolfe Research Deepak Mathivanan 31.03.2021 65 market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 28.10.2021 64 underweight Barclays Ross Sandler 27.10.2021 62 equal-weight Morgan Stanley Brian Nowak 09.11.2021 60 sell Goldman Sachs Eric Sheridan 17.11.2021 58 neutral Citigroup Jason B. Bazinet 10.05.2021 55 neutral MoffettNathanson Michael Nathanson 10.02.2021 39 neutral Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 13.01.2021 - mixed OTR Global - 23.04.2021

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nach den Q3-Quartalszahlen 2021 zu? 95 oder 39 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Twitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kurznachrichtendienst Twitter Inc. hat am 26. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal 2021 veröffentlicht.Die Anzeigenerlöse legten um 41% auf 1,14 Mrd. USD zu. Der gesamte Konzernumsatz stieg um 37% auf 1,28 Mrd. USD an. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit seiner Werbung erreichen kann, kletterte von 206 auf 211 Mio. Unterm Strich wies Twitter einen Verlust von rund 536,8 Mio. USD nach knapp 29 Mio. USD im Vorjahr.Aber was sagen andere Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q3-Quartalszahlen zur Twitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Twitter-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:44,935 EUR -2,46% (17.11.2021, 20:48)