China habe am Wochenende bekanntgegeben, Ermittlungen gegen FedEx aufgenommen zu haben: Das US-Unternehmen habe Pakete von Huawei absichtlich fehlgeleitet. Es sei davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen weitere US-Unternehmen ins Visier der chinesischen Behörden geraten würden, die auf einer schwarzen Liste stünden. Das Vorgehen sei Teil der Reaktion Chinas auf die jüngsten US-Sanktionen unter anderem gegen Huawei.



In Deutschland drohe nach dem Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles eine Regierungskrise. Ein Bruch der Großen Koalition aus CDU und SPD werde immer wahrscheinlicher.



Datenseitig stehe heute der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe im Fokus. Auf Grundlage der vorliegenden regionalen Umfragen sei mit einem Anstieg zu rechnen. Im weiteren Wochenverlauf würden die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag das Marktinteresse auf sich ziehen. (03.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die anstehende Woche verspricht turbulent zu werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dominieren dürfte das Thema Handelskonflikt. Mexiko habe am Wochenende besonnen auf die Drohung von US-Präsident Trump reagiert, ab dem 10. Juni sämtliche Einfuhren aus dem Nachbarland mit einem Sonderzoll von 5% zu belegen, sollte Mexiko nicht energischer gegen die illegale Einwanderung in die USA vorgehen. Der mexikanische Außenminister werde am Mittwoch zu Gesprächen in Washington erwartet. Mexikos Präsident Andres Obrador habe gesagt, er verspreche sich gute Ergebnisse von den Gesprächen und man sei bereit, mehr gegen organisierte Schlepper zu unternehmen. Das Weiße Haus rechne aber nicht mit einer raschen Einigung. Gemäß Stabschef Mick Mulvaney gehe man davon aus, dass der fünfprozentige Einfuhrzoll ab dem 10. Juni in Kraft trete.