New YorkMünchen (www.aktiencheck.de) - Obwohl die US-Wirtschaft bereits gut läuft - in der aktuellen Quartalssaison haben bisher neun von zehn S&P 500-Unternehmen wie gestern Abend Amazon die Markterwartungen übertroffen - wird die Dynamik wohl noch zunehmen, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck a Quintet Private Bank."Nächste Woche sollten zahlreiche Makrodaten den immer schnelleren US-Aufschwung bestätigen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne mit starken Stimmungsberichten des Institute for Supply Management (ISM), anziehenden Industrieaufträgen und im Arbeitsmarktbericht für April am Freitag mit rund einer Million neuen Jobs. Greil: "Die ungezügelte Unterstützung der Fed und immer weitere, größer als erwartet angelegte Fiskalpakete der Biden-Administration befeuern die Konjunktur, die mit abnehmenden Covid-Restriktionen schon dank der sich zunehmend entladenden, aufgestauten Konsumnachfrage sowieso schon kräftig anzieht." Greil weiter: "Damit wird die US-Wirtschaft im zweiten Quartal wohl schneller als die chinesische wachsen."In Deutschland richte sich der Blick in der ersten Wochenhälfte wie auch in anderen Ländern auf die finalen Einkaufsmanagerindices für April, bevor am Donnerstag die Industrieaufträge im März und am Freitag Produktions- und Handelsbilanzzahlen für diesen Monat gemeldet würden. In der Eurozone würden zudem am Mittwoch die Produzentenpreise für März sowie tags darauf die entsprechenden Einzelhandelsumsätze kommen. Und in London tage am Donnerstag die Bank of England.