Tradegate-Aktienkurs Tullow Oil-Aktie:

0,36 EUR -2,65% (07.01.2021, 10:08)



LSE-Aktienkurs Tullow Oil-Aktie:

0,3241 GBP +0,19% (07.01.2021, 13:16)



ISIN Tullow Oil-Aktie:

GB0001500809



WKN Tullow Oil-Aktie:

591219



Ticker-Symbol Tullow Oil-Aktie:

TQW



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tullow Oil-Aktie:

TUWLF



Kurzprofil von Tullow Oil:



Tullow Oil (ISIN: GB0001500809, WKN: 591219, Ticker-Symbol: TQW, Nasdaq OTC-Symbol: TUWLF) ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Die Gruppe ist an über 70 Explorations- und Produktionslizenzen in 14 Ländern beteiligt. (07.01.2021/ac/a/a)





London (www.aktiencheck.de) - Shortseller Pictet Asset Management SA baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Tullow Oil auf:Die Leerverkäufer von Pictet Asset Management SA starten eine Leerverkauf-Attacke gegen die Aktien von Tullow Oil (ISIN: GB0001500809, WKN: 591219, Ticker-Symbol: TQW, Nasdaq OTC-Symbol: TUWLF).Die Finanzprofis von Pictet Asset Management SA haben am 06.01.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 1,83% der Aktien von Tullow Oil eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Tullow OilDamit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,83% der Aktien von Tullow Oil. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Tullow Oil-Aktie: