Es gibt einige positive Aspekte in diesem Plan, aber wir müssen jetzt wirklich Taten von der Türkei sehen, so die Experten von Aberdeen Standard Investments. Die Situation sei nicht ausweglos. Die kurzfristige Lösung sei einfach: Die Zinssätze aggressiv erhöhen und die Kreditvergabe einschränken, um die Wirtschaft abzukühlen und die Inflation in Schach zu halten. Es müsse eine klare Botschaft an die Investoren gesendet werden, dass das Problem verstanden und entschieden angegangen werde.



Der größte Teil des wirtschaftlichen Schmerzes, den die Türkei erleide, sei selbstverschuldet. Die Türkei habe immer wieder bewiesen, dass sie ohne weitere Verschuldung kein hohes Wachstum aufrechterhalten könne - und das alles bei geringen inländischen Ersparnissen und einer Verschuldung in US-Dollar, die mit einem inhärenten Währungsrisiko behaftet sei. Kein Wunder also, dass die geld- und kreditpolitischen Impulse nach dem gescheiterten Staatsstreich im Jahr 2016 zu einer raschen Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits, einer außer Kontrolle geratenen Inflation und das Land an den Rand einer Währungskrise geführt hätten.



Die Behörden würden früher oder später die Zinsen erhöhen müssen - sie hätten eigentlich keine andere Wahl. Aber die Situation sei derart außer Kontrolle geraten, dass sie viel weiter gehen müssten als noch vor drei Wochen. Trotz all dem sei die Türkei immer noch ein Land mit großem Potenzial. Die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit sei angemessen diversifiziert und verfüge über eine solide Exportbasis. Aber jetzt gehe es um Glaubwürdigkeit, und der einzige Weg, die Situation kurzfristig wiederherzustellen, sei zu handeln.





Das Modell, das der neue Finanzminister am Freitag, dem 10.08. skizziert habe, sei im Prinzip gut. Er habe wichtige Themen angesprochen, wie die Notwendigkeit, das Wachstum zu bremsen, die Bedeutung der Finanzstabilität und die Unabhängigkeit der Zentralbank. Aber es lasse sich nicht leugnen, dass er nicht die Art von Details geliefert habe, die die Märkte beruhigen würden. Die Ankündigung der US-Behörden, die Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumausfuhren in die USA zu verdoppeln, habe zudem gerade Öl ins Feuer gegossen.