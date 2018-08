Die Finanzwelt sei zunächst besorgt um europäische Groß-Banken gewesen, die in der Türkei (mit Krediten und/oder Beteiligungen) engagiert seien - es seien im Wesentlichen fünf Geldhäuser: Die spanische BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.), die knapp 50% an der nach Bilanzsumme zweitgrößten Bank in der Türkei, Bank Garantie Group, halte, habe ein Kreditexposure in der Türkei von 11,3% bzw. EUR 48 Mrd., bei der italienischen UniCredit, die eine 41%-Beteiligung an der viertgrößten türkischen Bank, Yapi Kredi Bank, halte, seien es 4,4%.



Der niederländischen ING gehöre die ING Bank Turkye und die türkische Retailbank Oyak, sie habe EUR 15 Mrd. an die Türkei verliehen, was aber "nur" 2,5% ihres Kreditexposures ausmache. EUR 29,7 Mrd. oder 1,7% ihrer Kreditausleihungen seien es bei BNP Paribas. Und die britische HSBC, mit USD 4,2 Mrd. in der Türkei engagiert, würde lediglich 0,3% ihres Eigenkapitals verlieren, wenn das Land krachen ginge.



Insgesamt hätten Auslandsbanken in der Türkei USD 265 Mrd. an Darlehen ausgereicht. Kein anderes Land der Welt habe so viele Produktionsstätten und Dependancen in der Türkei wie Deutschland; mit einem Investitionsvolumen von über EUR 13 Mrd. seien rund 7.000 deutsche Firmen in der Türkei engagiert. Nicht alle würden Gefahr laufen, etwas zu verlieren, manche würden auch gewinnen, indem es für sie preiswerter werde. Profitieren könnte die Textil- bzw. Mode-Branche, die in der Türkei produzieren lasse und nun sinkende Herstellungs- und Personal-Kosten habe. Zum Beispiel HUGO BOSS, deren größtes Werk mit 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Izmir stehe, und wo 15% der gesamten Ware produziert würden.



Ähnliches gelte für die Konkurrenten Inditex und Zara. Allerdings müssten Firmen, die in der Türkei vorrangig für den Markt vor Ort produzieren würden, mit Umsatzeinbrüchen rechnen, da mit dem Lira-Verfall auch die Kaufkraft der Türken sinke. Auch Luftfahrt-Unternehmen wie Lufthansa könnten Gewinn aus der Situation ziehen, weil Reisen in die Türkei günstiger würden und somit die Nachfrage steige. Das registriere auch die TUI in diesem Jahr wieder, habe jedoch zugleich für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres (Oktober 2017 bis Juni 2018) Währungsverluste von EUR 18 Mio. aus der Neubewertung von Euro-Darlehen türkischer Hoteleinheiten verbuchen müssen.



Anders die Allianz, die rund fünf Millionen Türken versichere, mit 2.500 Mitarbeitern vor Ort tätig und mittlerweile Marktführer sei. Daimler und MAN würden mit 6.000 bzw. 2.000 Arbeitern LKW und Busse in der Türkei fertigen, Bosch beschäftige gar 17.000 Menschen in der Türkei. Siemens, das mehr als 3.000 Mitarbeiter in der Türkei beschäftigt habe, sei mit Windenergieprojekten und Hochgeschwindigkeitszügen im türkischen Markt involviert. Auch der Rohstoffmarkt habe auf den Lira-Verfall reagiert, weil die Nachfrage nach Industriemetallen vor allem in den Emerging Markets abzuebben beginne.



Befrage man allerdings Kollegen und gehe ins Detail, bekomme man Antworten wie: "Relativ zur Größe des Konzern unbedeutend" oder "gemessen an der Gesamtzahl der Fabriken vernachlässigbar" oder "geschätzter Konzernumsatz in der Türkei unter 2%", also "insgesamt halten sich die Gefahren in Grenzen." Die Rettungs-Milliarden aus Katar (USD 15 Mrd.) sollten in die Finanzmärkte fließen und türkische Geldhäuser konsolidieren (helfen). Die weltweiten Investoren und Anleger seien letzte Woche in einer Beschwichtigungskonferenz einzufangen versucht worden, veranstaltet vom Schwiegersohn Erdogans, der seit kurzem in der Türkei den Finanzminister gebe. Wäre die ganze Situation - wenn auch nicht beängstigend, so doch zumindest besorgniserregend - man möchte über manche Rand-Konstellation in diesem Possenspiel schmunzeln. (Quellen: BörsenZeitung, ThomsenReuters, FAZ, NORD/LB) (20.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In Südostniedersachsen pflegen wir zu formulieren: Wenn VW hustet, bekommt die ganze Region eine Erkältung, so Dr. Lutz Tantow, Analyst der Nord LB.Ähnlich scheine es sich mit Donald Trump und der Weltwirtschaft zu verhalten: Wenn der US-Präsident mal wieder verschnupft sei, laufe dem globalen Handel die Nase. Vergangene Woche habe der US-Türkei-Konflikt die Finanzmärkte in Atem gehalten, die Türkische Lira habe - nachdem sie 2018 schon 40% abgegeben habe - an Wert verloren.Allein am 10.08. sei sie um 18% auf ein Rekordtief von 7,24 zum USD in die Tiefe gerauscht, was den größten Verlust an einem einzigen Tag seit 2001 bedeutet habe. Seither habe sich die türkische Währung zwar wieder leicht erholt, befinde sich aber nach wie vor in einem Auf und Ab. Um einen in der Türkei festgesetzten US-Prediger freizupressen, habe Trump Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verhängt, die mit türkischen Vergeltungszöllen auf US-Waren beantwortet worden seien. Schließlich sei ein Rettungsanker aus Katar geworfen worden, ohne dass die Analysten wirklich wissen würden, ob schon Land in Sicht sei.Die sich zuspitzende türkische Währungskrise und die damit verbundene Schwäche der weltweiten Aktienmärkte hätten auch am US-Anleihemarkt für deutlichen Auftrieb gesorgt. Als Importpartner mit einem Volumen von USD 12 Mrd. (in 2017) stünden die USA für die Türkei an vierter Stelle, als Exportgröße seien die USA für die Türkei Nummer 5 mit einem Volumen von USD 9 Mrd. Die Analysten würden sich heute mögliche Auswirkungen auf ihre Aktienwerte anschauen.