Paris (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft hat 2020 eine solide Entwicklung gezeigt und wuchs im Krisenjahr immerhin um 1,8 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aufgrund des Wechselkurses würden heimische Waren attraktiver. Zudem könnten türkische Unternehmen ihre Waren auf dem Weltmarkt vergleichsweise günstig anbieten. Auch könnten Anleger wegen der Teuerung dazu übergehen, in Aktien aus der Türkei zu investieren. Der Standardwerteindex BIST 30 habe bereits zugelegt. Profiteur der Entwicklung sei vor allem der Finanzsektor, der im Index stark vertreten sei.2020 sei es für die Branche um mehr als 20 Prozent nach oben gegangen. Das kompensiere die Einbrüche im angeschlagenen Tourismussektor, der die Dienstleistungsbranche 2020 um 4,3 Prozent habe schrumpfen lassen. Zwar sei Inflation ein Warnsignal, doch könnte die starke Medizin zur richtigen Zeit zum Einsatz gekommen sein. Schaffe der Tourismus im zweiten Halbjahr ein Comeback und gelinge es, die Kreditvergabe wieder zurückzufahren, hätten sich die Maßnahmen gelohnt. Der BIST 30 sei attraktiv - und könnte es auch künftig bleiben. (05.03.2021/ac/a/m)