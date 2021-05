Wien (www.aktiencheck.de) - Das türkische Finanzministerium schätzt ein Wirtschaftswachstum von 5 bis 6% für das erste Quartal und sieht im zweiten sogar zweistellige Zuwachsraten (natürlich auch bedingt durch die niedrigeren Vergleichswerte durch den Einbruch im zweiten Quartal 2020), so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Aufgrund rasant steigender Coronavirus-Neuinfektionen habe Präsident Erdogan einen Lockdown von Ende April bis zum 17. Mai 2021 verhängt. Die offiziell veröffentlichten Infektionszahlen seien seither spürbar gesunken - allerdings würden einige türkische Mediziner diese Daten anzweifeln. Mit dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Pandemie und den daraus resultierenden Jobverlusten werde es für immer größere Teile der Bevölkerung zunehmend schwieriger, den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Über die Hälfte könne nach eigener Aussage maximal für die Grundbedürfnisse aufkommen und über ein Viertel nicht einmal mehr das. Die drastische Verschlechterung der Einkommenssituation in den letzten 18 Monaten hinterlasse offenbar auch Spuren in der politischen Stimmungslage. Die regierende AKP von Präsident Erdogan sei in den Umfragen massiv abgerutscht und derzeit meilenweit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Die nächste reguläre Parlamentswahl stehe allerdings erst 2023 an. Die türkische Notenbank habe sich unterdessen verbal weiter zu Inflationsbekämpfung bekannt, habe den Leitzins auf ihrer Sitzung Anfang Mai aber konstant bei 19% gehalten. Eine Erhöhung sei auch sehr unwahrscheinlich gewesen - schließlich sei der Notenbankchef ja erst im April von Präsident Erdogan wegen einer Zinsanhebung entlassen worden. Der neue Notenbankgouverneur würde zweifellos so rasch wie möglich die Zinsen herunterschrauben, doch das gebe die Inflationsdynamik derzeit nicht her.Die türkische Börse habe sich im April nach dem vorangegangenen Kurseinbruch freundlich gezeigt. Um rund 1,8% habe der Aktienindex in Istanbul zugelegt und die freundliche Stimmung habe auch in der ersten Maihälfte angehalten. (26.05.2021/ac/a/m)