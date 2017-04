Interessanterweise habe Donald Trump seine aggressive Rhetorik gegenüber China spürbar entschärft. Weder sei China als Währungsmanipulator identifiziert worden - was, trotz der Tatsache, dass der Vorwurf zumindest für die letzten beiden Jahre ungerechtfertigt gewesen sei, eigentlich für den "ersten Tag" seiner Amtszeit avisiert worden sei. Noch habe die neue Regierung konkrete Maßnahmen zur Beschränkung des Handels angekündigt. Angeblich wolle Trump erst einmal mit den Chinesen reden. Dieses vergleichsweise moderate Vorgehen könnte auf die harsche Reaktion der chinesischen Regierung zurückzuführen sein. Vielleicht sei es ja auch den intensiven Geschäftsbeziehungen seiner Tochter mit China geschuldet. Eine klare Außenhandelsstrategie sei es aber nicht.



Deutschland scheine sich dagegen als "Lieblingsfeind" in punkto Handel herauszubilden - bestehe doch in allen großen Warengruppen ein Handelsbilanzdefizit zu Ungunsten der USA. Dabei seien die USA mit einem Volumen von 107 Mrd. Euro (2016) der wichtigste Exportmarkt der Bundesrepublik. Dies gelte auch für Hessen, wo der US-Anteil an den Ausfuhren von 12% noch höher sei als im Bundesdurchschnitt (9%). Während Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile bundesweit 28% der Exporte ausmachen würden, würden in Hessen pharmazeutische Produkte mit einem Anteil von 45% eine besonders große Rolle spielen. Insofern sei es für Deutschland wie auch für einzelne Bundesländer von entscheidender Bedeutung, in welche Richtung die Handelspolitik des US-Präsidenten mittelfristig zeigen werde.



Über allem schwebe die Überlegung einer "big border tax", deren Ausgestaltung bislang vage bleibe. Die Zielsetzung sei jedoch unmissverständlich: Inländische und ausländische Unternehmen sollten in den USA produzieren, um dort Arbeitsplätze zu schaffen. Derartige Handelsrestriktionen wären allerdings für die USA mit Risiken verbunden: Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden die dortigen Preise steigen, wovon insbesondere die unteren Einkommensschichten belastet würden. Auf die US-Unternehmen kämen höhere Produktionskosten zu, da Vorleistungen nicht mehr günstig aus dem Ausland bezogen werden könnten.



Zudem wären die Maßnahmen wahrscheinlich kaum mit den Regeln der internationalen Handelsorganisation WTO konform und die USA müssten mit Strafen bzw. Gegenmaßnahmen anderer Länder rechnen. So bleibe zu hoffen, dass Donald Trumps lautes Tröten verstumme und er sich auf die wirklich amerikanischen Werte besinne: Frieden durch Freihandel und Demokratie - eine Kombination, die zu dauerhaften Wohlstand auch in den USA geführt habe. (19.04.2017/ac/a/m)





Seit seiner Amtseinführung am 20. Januar hat US-Präsident Donald Trump zahlreiche Dekrete unterzeichnet und somit zumindest seinen Anhängern das Gefühl vermittelt, dass er das umsetzt, wofür er sich im Wahlkampf stark gemacht hat, so die Analysten der Helaba.Beim Thema Handelspolitik sei er bislang aber relativ unkonkret geblieben und dies, obwohl für ihn die Warenströme durch andere Handelsnationen zum Nachteil der USA manipuliert seien. Dabei würden zu den wirtschaftlichen "Feinden" alle Länder zählen, die mehr Waren in die Vereinigten Staaten exportieren würden als sie von dort beziehen würden. Gemessen in US-Dollar seien dies China, Mexiko, Deutschland, Japan und Kanada. So habe es nicht überrascht, dass er unmittelbar nach Amtsantritt den Ausstieg aus der Trans-Pacific Partnership angekündigt habe, womit er vornehmlich Japan treffen möchte. Zudem wolle er die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) mit Blick auf Mexiko neu verhandeln. Genaueres sei jedoch noch nicht absehbar.