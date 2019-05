In Euroland werde der Arbeitsmarktbericht bereits am Dienstag veröffentlicht, zusammen mit den Inflationszahlen für Mai. Am Mittwoch würden Einzelhandelsumsätze sowie Produzentenpreise folgen, bevor am Donnerstag das finale Bruttoinlandsprodukt für das Startquartal 2019 sowie die EZB-Sitzung die Highlights seien. In Deutschland würden am Donnerstag noch Auftragseingangszahlen sowie am Freitag die Handelsbilanz und die Industrieproduktion für April publiziert.



ZITATE:



"Trump ist mit seiner Zollpolitik auf einem ökonomischen Irrweg und gefährdet damit zunehmend den Wachstumspfad der Weltwirtschaft."



"Es wird immer klarer, dass sich die USA mit dieser Politik ins Abseits schießen - das positive Echo auf Merkels Rede in Harvard zeigt, dass es auch ein anderes Amerika gibt."



"Je weiter sich die globalen Konjunkturperspektiven eintrüben, desto unwahrscheinlicher wird ein positiverer Gewinnrevisionstrend. Wir bleiben daher bei unserer vorsichtigen und defensiv ausgerichteten Aktienstrategie." (31.05.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Erst China, vielleicht bald die EU und nun Mexiko: Donald Trump scheint Zölle regelrecht als Allheilmittel zu sehen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Trump sei mit seiner Zollpolitik auf einem ökonomischen Irrweg und gefährde damit zunehmend den Wachstumspfad der Weltwirtschaft. Es werde immer klarer, dass sich die USA mit dieser Politik ins Abseits schießen würden - das positive Echo auf Merkels Rede in Harvard zeige, dass es auch ein anderes Amerika gebe. Dennoch rate er an den Aktienmärkten weiter zur Vorsicht: Je weiter sich die globalen Konjunkturperspektiven eintrüben würden, desto unwahrscheinlicher werde ein positiverer Gewinnrevisionstrend. "Wir bleiben daher bei unserer vorsichtigen und defensiv ausgerichteten Aktienstrategie", so Robert Greil.Kommende Woche kämen nicht nur vielerorts die finalen Einkaufsmanager-Indices für Mai. Vielmehr stünden am Montag und Mittwoch die wichtigen Unternehmensstimmungsberichte des Institute for Supply Chain in den USA an, bevor dort am Dienstag die Auftragseingänge, am Donnerstag die Industrieproduktion und am Freitag schließlich der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht würden.